Vivo V60 Tanıtıldı: Güçlü Kamera, Dev Pil ve Şık Tasarım

Vivo, Şubat 2025’te tanıttığı V50 modelinin ardından yeni nesil modeli Vivo V60’ı resmi olarak duyurdu. Hindistan’da piyasaya sürülen bu akıllı telefon, gelişmiş kamera özellikleri, etkileyici batarya kapasitesi ve ince tasarımıyla dikkat çekiyor.

Vivo V60 Teknik Özellikleri

V60’ın en güçlü yanlarından biri, ZEISS destekli üçlü arka kamera düzeni. OIS destekli 50 MP Sony IMX882 telefoto lens ve 3x optik zoom teknolojisiyle dikkat çeken sistem; 50 MP ana Sony IMX766 sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lensle tamamlanıyor.

Ayrıca Aura Ring LED flaş, “AI Dört Mevsim Portre” modu ve sadece Hindistan’a özel “Düğün vLog” modu da sunuluyor. Ön yüz kamerası ise 92 derece görüş alanına sahip 50 MP ile yüksek detay sunuyor.

6.500 mAh’lik pil kapasitesine sahip olmasına rağmen, Vivo V60 yalnızca 7,53 mm kalınlığında ve 192 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Üstelik bu alanda dünyanın en ince akıllı telefonlarından biri olduğuyla öne çıkıyor. Bataryası, 90 W hızlı şarj desteğiyle yalnızca birkaç dakikada hızlı enerjilenebiliyor.

Cihazı çalıştıran Snapdragon 7 Gen 4 işlemci (4 nm mimari), orta segmentin üst düzey performansını sunuyor. Ekran tarafında; 6,77 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık seviyesi ile görsel deneyimi zenginleştiriyor. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Kutudan Android 15 temelli Funtouch OS 15 ile çıkan Vivo V60, 4 yıl boyunca Android güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik yaması garantisi veriyor. Bu, uzun ömürlü kullanım için önemli bir avantaj.

Cihazda 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri; ayrıca IP68/IP69 sertifikalı su ve toz direnci, stereo hoparlörler ve ekran altı parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Vivo V60 Fiyatı Ne Kadar?

Hindistan pazarında Mist Gray, Moonlit Blue ve Auspicious Gold renklerle satışa sunulan cihazın fiyatları ise şu şekilde:

8 GB/128 GB: 425 USD

8 GB/256 GB: 445 USD

12 GB/256 GB: 470 USD

16 GB/512 GB: 525 USD

Cihazın satışa başlanacağı tarih ise 19 Ağustos 2025 olarak açıklandı.