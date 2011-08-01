İnternet üzerindeki bazı forum sayfalarında ve YouTube kanallarında gördüğüm bir başlıktan yola çıkarak, bunun üzerine yazmak istedim. Birçok insan "PHP öldü mü," şeklinde soru işaretlerine sahip ki, bu tür başlıklar çoğalmış durumda. En azından ben böyle görüyorum. PHP'nin gelişimine ve ölçeklenebilirliğine baktığımızda ise, PHP'nin ölmesi pek mümkün görünmüyor. İşin back-end tarafına bakıldığında ise, son çıkan PHP 8 ile mevcut hız da maksimize edilmiş durumda. Kaldı ki PHP 5 kullanıyor olsanız bile, OPcache gibi teknolojiler ile yine mevcut hızı artırmak mümkün kılınmıştır. Bu yönde birkaç bilgi vermekten de zarar gelmeyecektir diye düşünüyorum.

PHP Öldü mü? PHP'nin Geleceği ve Öğrenme Gerekliliği Üzerine

Öncelikle PHP'nin ilk geliştirilen programlama dillerinden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. PHP, Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan bir dil ancak günümüzde ise büyük bir ekip, topluluk tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Dolayısı ile bu dil için emek veren binlerce insan mevcut.

Bu durum ise, olası hata veya performans sorunlarına yönelik farklı insanlardan çözüm önerileri sunulmasını da beraberinde getirerek, olası problemlerin fixlenme sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca, WordPress dahil birçok CMS de MySQL & PHP ikilisi ile hareket ediyor ve milyonlarca web sitesi bu altyapı ile yayın hayatına sorunsuz olarak devam ediyor.

Bana kalırsa, PHP öldü mü, PHP ölüyor mu, şeklinde sorular sormak yerine, kodun kimi yazdığı daha önem arz ediyor. Yani Linus Torvalds'ın dediği gibi; konuşmak bedava, bana kodu göster. Oldukça anlamlı bir söz.

Yani PHP dili, doğru ellerde, sorunsuz bir altyapıyı oluşturabilir ve milyonlarca ziyaret alan web siteleri için güçlü bir faktör hâline gelebilir. Web var olduğu müddetçe, PHP'ye bir şey olacağı da yok. Emin olabilirsiniz. Siz ise, elinizden geldiğince, hatta bugün, PHP öğrenmek için efor sarf ederseniz, bunun karşılığını uzun vadede, stabil bir şekilde alabilirsiniz.

PHP'nin geleceği ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorum göndermeyi unutmayın.