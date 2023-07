Bazı web sitelerinin, footer bölümünde rastgele metinler, sayfa her yenilendiğinde farklı sözler görmüş olabilirsiniz. Bu elbette sitenizin içeriğine göre değişkenlik gösterecektir. Biz de sizlerle, oldukça hızlı tepki veren ve sayfa her yenilendiğinde farklı bir söz gösteren JavaScript kodu paylaşıyor olacağız. JavaScript rastgele sözler kodu ile, sitenizin dilediğiniz bölümünde, sevdiğiniz sözleri veya dilediğiniz metinleri gösterebilirsiniz. Her sayfa yenilendiğinde, gösterilecek olan sözler de değişkenlik gösterecektir. Aşağıdaki kodlar salt JavaScript kodları olduğu için, dilediğiniz gibi CSS ve HTML ile de biçimlendirebilir, kendi sitenize özel kılabilirsiniz. Kırmızı alanları ise, tahmin edebileceğiniz üzere, ilgili sözler ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.

JavaScript Rastgele Sözler Kodu (Sorunsuz)