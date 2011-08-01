Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

En İyi Kameraya Sahip iPhone Modelleri Hangisi? (Ağustos 2025)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:31 - Tarih: 09 Ağustos 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


iPhone 16 Pro MaxAkıllı telefon seçiminde kamera kalitesi hâlâ en belirleyici faktörlerden biri. Apple, iPhone serisinde yalnızca güçlü donanım ve şık tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf ve video performansıyla da öne çıkıyor.

En İyi Kamera: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max Zirvede

DxOMark’ın Ağustos 2025 listesine göre, 161 puan ile iPhone 16 Pro Max kamera performansında zirvede. Onu 157 puan ile iPhone 16 Pro, 154 puan ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max takip ediyor. Beşinci sırada ise 147 puan ile iPhone 16 yer aldı. Listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İşte 2025’in En İyi Fotoğraf Çeken iPhone Modelleri

  1. Apple iPhone 16 Pro Max – 161 Puan – Çıkış: 2024 – $1199
  2. Apple iPhone 16 Pro – 157 Puan – Çıkış: 2024 – $999
  3. Apple iPhone 15 Pro Max – 154 Puan – Çıkış: 2023 – $1199
  4. Apple iPhone 15 Pro – 154 Puan – Çıkış: 2023 – $999
  5. Apple iPhone 16 – 147 Puan – Çıkış: 2024 – $799
  6. Apple iPhone 14 Pro Max – 146 Puan – Çıkış: 2022 – $1099
  7. Apple iPhone 14 Pro – 146 Puan – Çıkış: 2022 – $999
  8. Apple iPhone 15 – 145 Puan – Çıkış: 2023 – $799
  9. Apple iPhone 15 Plus – 145 Puan – Çıkış: 2023 – $899
  10. Apple iPhone 13 Pro Max – 141 Puan – Çıkış: 2021 – $1099
  11. Apple iPhone 13 Pro – 141 Puan – Çıkış: 2021 – $999
  12. Apple iPhone 14 Plus – 133 Puan – Çıkış: 2022 – $899
  13. Apple iPhone 14 – 133 Puan – Çıkış: 2022 – $799
  14. Apple iPhone 12 Pro Max – 131 Puan – Çıkış: 2020 – $1099
  15. Apple iPhone 12 Pro – 127 Puan – Çıkış: 2020 – $999
  16. Apple iPhone 13 mini – 125 Puan – Çıkış: 2021 – $699
  17. Apple iPhone 13 – 125 Puan – Çıkış: 2021 – $799
  18. Apple iPhone 11 Pro Max – 122 Puan – Çıkış: 2019 – $1099
  19. Apple iPhone 12 – 117 Puan – Çıkış: 2020 – $799
  20. Apple iPhone 12 mini – 117 Puan – Çıkış: 2020 – $699

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık