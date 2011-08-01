En İyi Kameraya Sahip iPhone Modelleri Hangisi? (Ağustos 2025)

Akıllı telefon seçiminde kamera kalitesi hâlâ en belirleyici faktörlerden biri. Apple, iPhone serisinde yalnızca güçlü donanım ve şık tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf ve video performansıyla da öne çıkıyor.
iPhone 16 Pro Max Zirvede
DxOMark’ın Ağustos 2025 listesine göre, 161 puan ile iPhone 16 Pro Max kamera performansında zirvede. Onu 157 puan ile iPhone 16 Pro, 154 puan ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max takip ediyor. Beşinci sırada ise 147 puan ile iPhone 16 yer aldı. Listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.
İşte 2025’in En İyi Fotoğraf Çeken iPhone Modelleri
- Apple iPhone 16 Pro Max – 161 Puan – Çıkış: 2024 – $1199
- Apple iPhone 16 Pro – 157 Puan – Çıkış: 2024 – $999
- Apple iPhone 15 Pro Max – 154 Puan – Çıkış: 2023 – $1199
- Apple iPhone 15 Pro – 154 Puan – Çıkış: 2023 – $999
- Apple iPhone 16 – 147 Puan – Çıkış: 2024 – $799
- Apple iPhone 14 Pro Max – 146 Puan – Çıkış: 2022 – $1099
- Apple iPhone 14 Pro – 146 Puan – Çıkış: 2022 – $999
- Apple iPhone 15 – 145 Puan – Çıkış: 2023 – $799
- Apple iPhone 15 Plus – 145 Puan – Çıkış: 2023 – $899
- Apple iPhone 13 Pro Max – 141 Puan – Çıkış: 2021 – $1099
- Apple iPhone 13 Pro – 141 Puan – Çıkış: 2021 – $999
- Apple iPhone 14 Plus – 133 Puan – Çıkış: 2022 – $899
- Apple iPhone 14 – 133 Puan – Çıkış: 2022 – $799
- Apple iPhone 12 Pro Max – 131 Puan – Çıkış: 2020 – $1099
- Apple iPhone 12 Pro – 127 Puan – Çıkış: 2020 – $999
- Apple iPhone 13 mini – 125 Puan – Çıkış: 2021 – $699
- Apple iPhone 13 – 125 Puan – Çıkış: 2021 – $799
- Apple iPhone 11 Pro Max – 122 Puan – Çıkış: 2019 – $1099
- Apple iPhone 12 – 117 Puan – Çıkış: 2020 – $799
- Apple iPhone 12 mini – 117 Puan – Çıkış: 2020 – $699
