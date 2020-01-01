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Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:10 - Tarih: 11 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS YapalımGoogle'ın en büyük rakiplerinden olan Yandex için de web sitenizin performansını artırmanız için, Yandex Webmaster'ı kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle elbette kayıt işlemlerini ve onaylama bazında aksiyonları tamamlamanız gerekmektedir. Her şey tamam ise, alan adınızı da HTTPS yaptı iseniz, Yandex Webmaster'da site URL'si HTTPS yapmak gerekecektir. Bu şekilde, belirli bir zaman sonra Yandex arama sonuçlarında HTTPS olarak yer alacaksınız. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS Yapalım

1) Öncelikle alan adınıza tıklayın.

Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS Yapalım

2) Indexing > Relocate site adlı bağlantıya tıklayın.

Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS Yapalım

3) Add HTTPS kutucuğunu işaretleyerek, onay verebilirsiniz.

Yandex Webmaster'da Site URL'sini HTTPS Yapalım

Not: Bu işlemler neticesinde, yapmanız gereken farkı bir işlem yoktur. Ancak, HTTPS bağlantılarınızın, Yandex arama sonuçlarına yansıması biraz zaman alabilmektedir. Bunu unutmamanızda fayda var. Zamanla, ilgili güncel bağlantılar arama sonuçlarında görünmeye başlayacaktır.

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