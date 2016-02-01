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Yandex.Browser’ın Son Sürümünü İndirin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 10 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Yandex.Browserın Son Sürümünü İndirinBir arama motoru olan Yandex tarafından üretilen ve Chromium temeline dayanan ancak Chrome‘dan farklı özelliklere de sahip olan internet tarayıcısı Yandex.Browser birbirinden farklı özellikleri ile öne çıkmayı başarıyor. Standart olarak yer imleri, kayıtlı şifreler, form bilgilerini v.b. aktarmaya da izin veren Yandex.Browser’ın diğer tarayıcılara göre oldukça hızlı olduğu dile getirilebilir. Ayrıca otomatik yukarı çıkma ve aşağıya inme gibi özellikleri tarayıcıyı farklı kılıyor.

AYRICA: Opera Tarayıcısının Son Sürümünü İndirin

Yandex’in internet tarayıcısının son sürümünü bugün kullanmak için, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Alternatif bir tarayıcı denemek isteyenler için oldukça performanslı.

Yandex.Browserın Son Sürümünü İndirin

Adres: Yandex.Browser’ı indir

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