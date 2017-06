DC çizgi romanlarından uyarlanan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren Wonder Woman, ilk ödülüne sahip oldu. 18′incisi düzenlenen Altın Fragman Ödülleri (Golden Trailer Awards), geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu ve bu senenin en fazla dikkat çeken filmi de Wonder Woman oldu. Farklı türdeki yapımların fragmanları arasından en iyi olanlarının ödüllendirildiği gecede Blade Runner 2049, Dunkirk, Atomic Blonde, The LEGO Batman Movie, Manchester by the Sea ve A Cure For Wellness gibi rakiplerini geride bırakan Wonder Woman, en iyi fragmana sahip film ödülünü elde etti.