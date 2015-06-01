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Web Sitenizi Search Console’a Eklemeyi Unutmayın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:34 - Tarih: 13 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Web Sitenizi Search Consolea Eklemeyi UnutmayınWeb sitemizin sağlığı konusunda daha detaylı bilgiye sahip olabilmek ve web sitemize verilen bağlantıları görebilmek, manuel işlemleri kontrol etmek ve daha birçok istatistiki veriye ulaşabilmek için web sitemizi Search Console’a eklememizde fayda var. Elbette bu zorunlu değil. Ancak Google’da sağlıklı bir konumda yer almak istiyorsanız, Google Search Console‘u kullanmanız oldukça faydalı olacaktır sizler için. Buraya tıklayın ve hemen web sitenizi ekleyerek kontrole başlayın.

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