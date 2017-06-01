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V for Vendetta, Dizi Olarak Karşımıza Gelebilir

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:55 - Tarih: 08 Ekim 2017 - Yorum: 0
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V for Vendetta, Dizi Olarak Karşımıza GelebilirAlan Moore ve David Lloyd imzalı çizgi roman V for Vendetta, 2006 yılında beyaz perdede karşımıza çıktı ve çok beğenildi. Yapımı sevenler için de heyecan verici bir iddia internette yayıldı. Bleeding Cool sitesinin yaptığı habere göre V for Vendetta, televizyon dizisi olarak boy göstermeye hazırlanıyor. Bu haberin ardından da V for Vendetta sevenler için bir bomba etkisi oldu. Haberdeki bilgilere göre V for Vendetta üzerinde çalışan ve ekranlara getirecek isim ise Black Mirror ile ses getiren Channel 4. Bunların dışında da henüz başka bir bilgi bulunmuyor. Diziyle ilgili resmi açıklamayı ve daha detaylı bilgileri heyecanla bekliyoruz.

V for Vendetta, Dizi Olarak Karşımıza Gelebilir

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