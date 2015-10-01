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Tupac’ın Hayatını Konu Alan “All Eyez on Me” Filminden Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 08 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Tupacın Hayatını Konu Alan All Eyez on Me Filminden Yeni Fragman Geldi1996 yılında silahlı bir saldırı nedeniyle daha 25 yaşındayken hayatını kaybeden, rap müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Tupac‘ın hayat hikayesi beyaz perdeye geliyor. Benny Boom tarafından yönetilen “All Eyez on Me” filmi için yeni fragman da geldi. Film, 2Pac’ın sadece rapçi yanını değil aktivist yönünü de gözler önüne getirecek. Jeremy Haft, Eddie Gonzalez ve Steven Bagatourian tarafından kaleme alınan ve 2Pac’ın tüm hayatını konu alan biyografi filmi All Eyez on Me, 16 Haziran‘da vizyona girecek. Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tupacın Hayatını Konu Alan All Eyez on Me Filminden Yeni Fragman Geldi

All Eyez on Me Fragman

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