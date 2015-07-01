Yönetmenliği Michael Bay tarafından yapılan ve serinin diğer filmleri gibi bol aksiyonlu olacak olan Transformers serisinin yeni filmi The Last Knight (Son Şövalye) için yeni bir fragman daha geldi. Farklı bölgelerin yer aldığı fragmanda Mısır ve Ay’da geçen sahneler dikkat çekiyor. Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins’in başrolde yer aldığı Transformers 5, 23 Haziran 2017 tarihinde vizyona girecek. Serinin takipçileri tarafından heyecanla beklenilen filmin dördüncü fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Transformers 5 Fragman