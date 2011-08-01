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Tinder'ın Türkiye Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:16 - Tarih: 14 Aralık 2019 - Yorum: 0

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TinderBirçok insan sosyal medya uygulamaları ile dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle kolayca iletişim kurabiliyor. Çöpçatanlık uygulaması deyince akla ilk gelen uygulama olan Tinder, sadece Google Play üzerinden bile 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş. Dijital medya araştırma şirketi olan Geimus Türkiye tarafından ülkemizdeki Tinder kullanıcısı açıklandı. Açıklanan rapora göre ülkemizde Tinder kullanan kişi sayısı 1 milyon 78 bin ve yaklaşık %80’i erkeklerden oluşuyor.

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