2016‘nın bitip 2017 yılına az bir zaman kala yılın “En”leri yazıları gelmeye devam ediyor. Ünlü Time dergisi, 2016 yılının en iyi filmlerini belirledi. Açıklanan liste içerisindeki yapımlardan Altın Küre’ye aday olan ve Oscar için de adaylık alması beklenen filmler bulunuyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi film müziği dallarında Altın Küre adayı ve Gotham Ödülleri töreninde en iyi film seçilen, insan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir yapım olan Moonlight (Ay Işığı), Time tarafından da yılın en iyi filmi seçildi. Listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TIME – 2016′nın En İyi Filmleri

1. Moonlight (Ay Işığı)

2. Paterson

3. Loving

4. Elle (O Kadın)

5. Silence

6. Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

7. Tower

8. La La Land (Aşıklar Şehri)

9. Everybody Wants Some!!

10. The Shallows (Karanlık Sular)