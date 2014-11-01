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TIME, 2016′nın En İyi Filmlerini Açıkladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:07 - Tarih: 22 Aralık 2016 - Yorum: 0
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TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı2016‘nın bitip 2017 yılına az bir zaman kala yılın “En”leri yazıları gelmeye devam ediyor. Ünlü Time dergisi, 2016 yılının en iyi filmlerini belirledi. Açıklanan liste içerisindeki yapımlardan Altın Küre’ye aday olan ve Oscar için de adaylık alması beklenen filmler bulunuyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi film müziği dallarında Altın Küre adayı ve Gotham Ödülleri töreninde en iyi film seçilen, insan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir yapım olan Moonlight (Ay Işığı), Time tarafından da yılın en iyi filmi seçildi. Listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TIME – 2016′nın En İyi Filmleri

1. Moonlight (Ay Işığı)

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

2. Paterson

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

3. Loving

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

4. Elle (O Kadın)

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

5. Silence

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

6. Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

7. Tower

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

8. La La Land (Aşıklar Şehri)

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

9. Everybody Wants Some!!

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

10. The Shallows (Karanlık Sular)

TIME, 2016nın En İyi Filmlerini Açıkladı

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