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The Gentlemen Filminden Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 25 Aralık 2019 - Yorum: 0

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The GentlemenSuç türünde yapımlarıyla dikkat çeken senarist Guy Ritchie'nin yeni filmi The Gentlemen için yeni fragman paylaşıldı. Büyük çaplı uyuşturucu işiyle uğraşan Mickey Pearson'ın, dahil olacağı aksiyonu izleyeceğimiz filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Henry Golding, Colin Farrell, Michelle Dockery, Jeremy Strong ve Eddie Marsan gibi isimler yer alıyor.

24 Ocak 2020 tarihinde vizyona çıkacak olan filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Gentlemen Fragman İzle

The Gentlemen Fragman İzle

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