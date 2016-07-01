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Textarea Ölçeklendirme Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:22 - Tarih: 28 Şubat 2019 - Yorum: 0
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Textarea Ölçeklendirme Kapatma Nasıl Yapılır?Bildiğiniz gibi içerik formlarında (yani textarea bölümlerinde) yeniden ölçeklendirme özelliği bulunur. Böylelikle içerik formunu dilediğiniz gibi genişletebileceğiniz gibi, daraltabilirsiniz de. Ancak ben daha sağlıklı görünüm adına, yeniden ölçeklendirmeye pek sıcak bakmıyorum. Çünkü bu durum, ekran bazında kaymalara neden olabilmektedir. Textarea ölçeklendirme kapatmak için ise temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: CSS’de “before” ve “after” Sınıfları Ne İşe Yarar?

Textarea Ölçeklendirme Kapatma Nasıl Yapılır?

textarea {resize: none}

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