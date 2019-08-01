Teknobeyin.com ekibi olarak sürekli gelişim adına efor sarf ediyoruz. Bu sene ise birçok anlamda değişiklikler yaptık. 2010'dan beri aralıksız devam ediyoruz yayın hayatımıza ve bu sene içerisinde birçok ciddi karar alarak, aksiyon aldığımızı düşünüyoruz. Sektörde daha kalıcı, güvenilir ve temiz kalabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam ediyor olacağız. Dilerseniz, bu sene Teknobeyin olarak neler yaptığımızı paylaşmak istedik, siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Biraz kişisel bir içerik olsa da, paylaşalım...

AYRICA: Altyapımızı Güncelledik: Daha da Hızlandık

Teknobeyin için Bu Sene Neler Yaptık? Hadi Anlatalım!

%100 Responsive Tasarım: Çok eski senelerde ücretsiz olarak paylaşılan bir tema var idi. Belki hatırlarsınız, adı ise "astra" idi bu tasarımın. Biz yayın hayatımız boyunca hep bu temayı kullandık. Elbette geliştirerek. Ancak bu sene aldığımız karar ile, bu tasarımı sıfırdan yarattık diyebiliriz. Çünkü ilgili tasarımı tamamen Responsive olacak şekilde kodladık. Yani bilgisayar, mobil ve tabletler ile tam uyumluluk sağladık. Mobil taraftan gelen ziyaretçilerimiz için bir süredir bunu düşünüyorduk ve bu sene tasarımımızı tamamen güncelledik. Renk skalası aynı ancak arka plânda birçok şeyi optimize ettik ve çok hızlı bir tasarım oluşturmaya özen gösterdik.

Yepyeni Bir Altyapı: Araştırdı iseniz, bizim uzun senelerdir IHS Telekom'u tercih ettiğimizi biliyorsunuzdur. Bu sene içerisinde ise, yeni sunucumuza geçme kararı aldık ve uzman ekibin de yardımı ve desteği sayesinde, tüm işlemleri tamamlamayı başardık. Yeni altyapımızdaki (cloud sunucu) birçok bileşen son sürüm olduğu için, web sitemizin performansını daha da artırdık ve daha da hızlandık. Ayrıca bu sene içerisinde web sitemizdeki tüm eklentileri, manuel kodlamaya karar verdik ve bu yüzden web sitemizde ek bir plugin kullanmamaya karar verdik. Bu durum da, elbette daha da hızlı bir Teknobeyin.com oluşturmayı başarmamızı sağlamıştır.

Sağlam Güvenlik Önlemleri: Teknobeyin.com kurulduğundan bu yana, aralıklarla saldırı alan bir web sitesi oldu. Ancak biz plânlı hareket ederek, tüm olasılıkları düşünüyoruz. Bu sene ise güvenlik bazında birçok şifreleme yöntemi uygulayarak, altyapımızın ve kullandığımız WordPress sisteminin daha da güçlü olmasını sağladık. Güvenlik bazında aksiyonlarımızı tamamlayarak, siz değerli takipçilerimizin, daha güvenli ve hızlı bir gezinti deneyimi yaşamasını amaçladığımızı dile getirebiliriz.

SONUÇ: Bu içerik kişisel oldu galiba... Ancak bu sene Teknobeyin olarak birçok konuda emek vermeye çalıştık. Artık daha güncel, daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sizlerin karşısında olmak istiyoruz. Bu yüzden elimizden geleni değil, daha da fazlasını yaptığımıza inanıyoruz. Senelerdir bizi takip eden, duyan veya bilen, tavsiye eden herkese teşekkür etmek istiyoruz.

İyi ki varsınız.