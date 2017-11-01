2010 senesinde ücretsiz olarak dağıtılan Astra temasını tüm bilgim doğrultusunda geliştirmeye çalıştım ve uzun zamandır aynı çerçevede kullanmaya devam ettik. Ancak artık gerek logo ve favicon gibi imaj çalışmaları olsun, gerek tema altyapısı olsun değişmesi gerekiyor idi. Bunun için öncelikle hız çalışmalarına başladık ve bitirdik. Hatta bu konu ile ilgili burada açıklamada bulunmuştum. Şimdi ise temamızı güncelledik ve ayarlar konusunda sona ulaştık. Kullandığımız Astra adlı ücretsiz temayı bu hâle getirmeyi başardık. Genel hatları aynı kalacak olsa da, elimizden geldiğince geliştirmeye devam ediyor olacağız. Umarız Teknobeyin‘i daha çok keyif alarak takip etmenize vesile olur yeni tasarımımız. Takibiniz için teşekkür ederiz sonsuz kere. Çok sevgiler…