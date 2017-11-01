Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Teknobeyin.com’un Logo ve Teması Güncellendi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:46 - Tarih: 28 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Teknobeyin.com'un Logo ve Teması Güncellendi2010 senesinde ücretsiz olarak dağıtılan Astra temasını tüm bilgim doğrultusunda geliştirmeye çalıştım ve uzun zamandır aynı çerçevede kullanmaya devam ettik. Ancak artık gerek logo ve favicon gibi imaj çalışmaları olsun, gerek tema altyapısı olsun değişmesi gerekiyor idi. Bunun için öncelikle hız çalışmalarına başladık ve bitirdik. Hatta bu konu ile ilgili burada açıklamada bulunmuştum. Şimdi ise temamızı güncelledik ve ayarlar konusunda sona ulaştık. Kullandığımız Astra adlı ücretsiz temayı bu hâle getirmeyi başardık. Genel hatları aynı kalacak olsa da, elimizden geldiğince geliştirmeye devam ediyor olacağız. Umarız Teknobeyin‘i daha çok keyif alarak takip etmenize vesile olur yeni tasarımımız. Takibiniz için teşekkür ederiz sonsuz kere. Çok sevgiler…

Teknobeyin.com'un Logo ve Teması Güncellendi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.430 yazıda 7.881 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık