Uzun süredir kullandığımız Astra temasını kullanmaya devam ediyoruz. Ancak çok fazla eklenti kullandığımız için, web sitemizin olası yavaşlıkları söz konusu olabiliyor idi. Uzun zamandır vakit bulamadığım için, optimizasyon çalışmaları da yapamamış idim. Ancak geçtiğimiz hafta başladığımız, optimize çalışmaları bugün çok şükür son buldu ve birçok eklentiyi manuel olarak kodlayarak, gereksiz birçok eklentiden kurtulmuş olduk. Şu an Teknobeyin.com eskisinden daha hızlı açılmaktadır.

Web sitemiz artık tam performans vermektedir. Sonuç olarak, web sitemizi düzenli olarak ziyaret eden dostlarımız ve ziyaretçilerimiz, artık sayfalar arasında daha hızlı geçiş yapabilirler. Bunun için yoğun efor sarf ettik ve hâlâ aynı temayı kullansak da, birçok altyapısal değişiklik gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra daha hızlı bir Teknobeyin sizlerle olacak. Bizi takip etmeye lütfen devam ediniz.