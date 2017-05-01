Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.401 yazıda 7.863 yorum bulunmaktadır.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Teknobeyin.com Artık Daha da Hızlı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 18 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Teknobeyin.com Artık Daha da HızlıUzun süredir kullandığımız Astra temasını kullanmaya devam ediyoruz. Ancak çok fazla eklenti kullandığımız için, web sitemizin olası yavaşlıkları söz konusu olabiliyor idi. Uzun zamandır vakit bulamadığım için, optimizasyon çalışmaları da yapamamış idim. Ancak geçtiğimiz hafta başladığımız, optimize çalışmaları bugün çok şükür son buldu ve birçok eklentiyi manuel olarak kodlayarak, gereksiz birçok eklentiden kurtulmuş olduk. Şu an Teknobeyin.com eskisinden daha hızlı açılmaktadır.

Web sitemiz artık tam performans vermektedir. Sonuç olarak, web sitemizi düzenli olarak ziyaret eden dostlarımız ve ziyaretçilerimiz, artık sayfalar arasında daha hızlı geçiş yapabilirler. Bunun için yoğun efor sarf ettik ve hâlâ aynı temayı kullansak da, birçok altyapısal değişiklik gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra daha hızlı bir Teknobeyin sizlerle olacak. Bizi takip etmeye lütfen devam ediniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri