Tek Bir Amacımız Olmalı Dünya Üzerinde: İz Bırakmak

Alibaba Group kurucusu Jack Ma, her zaman hayatımda bilhassa sözleri ile yer edinmiş bir profil. Onun çabalamaktan vazgeçmemesi ve hayâllerini koruması özellikle, örnek alınmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bugün yine bir 18 Nisan daha geldi ve ben geçtiğimiz sene hayâllerimden vazgeçmeyeceğime dair bir söz vermiştim, bu sözümü hâlâ tutuyorum. Bu doğum günümde yine bir şeyler karalamak istedim. Ne olursa olsun, bu sözümü de tutmaya devam edeceğim.

AYRICA: Fiziğin Değil, Fikirlerin Konuşulsun!

"Ben sevilmek istemiyorum. Saygı duyulmak istiyorum." - Jack Ma

Bazen her şey üstünüze doğru gelebilir, hiçbir şey olumlu görünmez ve olumsuzlar ile bezenirsiniz. Her şey olabilir... O zamanlarında pes etmeyen, yalnızlık ile yoğurularak kendisine güvenen bir insan hiçbir zaman da pes etmez diye düşünüyorum. Ben de bunları çok yaşadım ve bir girişimci olarak pes etmedim. Ne olursa olsun, sizlere de tavsiye ediyorum...

Hiçbir zaman pes etmeyin. Başarmak, nefes almak kadar değerli olmalı bizim için. Kimseye muhtaç kalmamak için çalışmalıyız. Hayâllerimizi korumaya devam edeceğiz ve bir gün inanıyorum ki, bizim de zamanımız gelecek. Güneş tekrar doğacak. Açacak çiçekler. İnanıyorum ve inancımı korumak için her şeyi yapacağıma dair kendime, tekrar söz veriyorum.