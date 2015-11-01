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Tavsiye Yabancı Dizi: Friends (1994)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:52 - Tarih: 13 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Yabancı Dizi: Friends (1994)Sizlerle yeni başladığım bir yabancı diziyi paylaşmak istiyorum. Üçü erkek, üçü kadın bir arkadaş grubu düşünün. Onların arasında geçenler tam 10 sene boyunca televizyon ekranlarında bizlerle oldu. 1994‘de başlayan dizi ile oyuncular da gerçek olarak yaşlandırıldı. Yani her şeyin doğal olduğu bir sitcom bu. Friends ile birlikte Jennifer Aniston gibi yıldızı parlayan insanlar da olmadı değil. Kesinlikle mükemmel bir romantik komedi dizisi olduğu dile getirilebilir. İzlemelisiniz!

AYRICA: Tavsiye Yabancı Dizi: House M.D.

Tavsiye Yabancı Dizi: Friends (1994)

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