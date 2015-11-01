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Tavsiye Film: Vanilla Sky (2001)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 01 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Vanilla Sky (2001)David Aames… Herkesin yaşamak istediği bir hayatı yaşamaktadır adetâ. Çünkü kendisi güçlü bir adamdır ve çevresi de geniştir. Bir gün istenmedik bir olay olur ve kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı bir kazada yüzü tamamen deforme olacaktır. Bu durum David’in ruh hâlini kötü yönde etkiler ve yaşadığı havalı hayat kısa bir süre içerisinde tamamen değişmeye başlar. Ancak David Aames, eski hâline dönmek için türlü yollar denemeye karar verir. Daha sonra ise bir doktor karşısına çıkar…

Tavsiye Film: Vanilla Sky (2001)

Tom Cruise, Penelope Cruz ve Cameron Diaz gibi isimlerin bulunduğu Vanilla Sky filmi tam bir klasik denilebilir. Bilmeyen çok azdır. Bir insanın hayatının bir anda nasıl değişebileceğini görmek adına izlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. İzlemekten kesinlikle pişman olmayacağınız ender filmlerden.

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