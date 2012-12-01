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Tavsiye Film: The Matrix (1999)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:04 - Tarih: 17 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: The Matrix (1999)Yaşadığımız hayat mı gerçektir? Yoksa gerçeğin ötesinde bir gerçek var mıdır dersiniz? The Matrix filmi aslında bu konuyu irdeliyor. Neo da farklı bir gerçeklik olduğunu düşünür ancak yaşamını tam olarak “neyin” kontrol ettiğini bilemez. Yani gerçeklerden emin olamaz. Bu yüzden kendisinin Trinity ile birlikte Morpheus’a ulaşması gerekmektedir. Çünkü gerçekleri Morpheus bilmektedir. Neo’nun, Matrix’in ne olduğunu öğrenmek için zorlu bir mücadele içerisine girmesi gerekecektir…

AYRICA: Tavsiye Film: 13. Kat (The Thirteenth Floor)

Tavsiye Film: The Matrix (1999)

Wachowski kardeşlerin bir filmi olan Matrix serisinde; Keanu ReevesLaurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi isimler yer alıyor. Gerçeğin ne denli ürkütücü olabileceğini görebilmek istiyorsanız, Matrix’in ne olduğunu siz de öğrenebilirsiniz. Karar sizin.

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