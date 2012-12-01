Yaşadığımız hayat mı gerçektir? Yoksa gerçeğin ötesinde bir gerçek var mıdır dersiniz? The Matrix filmi aslında bu konuyu irdeliyor. Neo da farklı bir gerçeklik olduğunu düşünür ancak yaşamını tam olarak “neyin” kontrol ettiğini bilemez. Yani gerçeklerden emin olamaz. Bu yüzden kendisinin Trinity ile birlikte Morpheus’a ulaşması gerekmektedir. Çünkü gerçekleri Morpheus bilmektedir. Neo’nun, Matrix’in ne olduğunu öğrenmek için zorlu bir mücadele içerisine girmesi gerekecektir…

AYRICA: Tavsiye Film: 13. Kat (The Thirteenth Floor)

Wachowski kardeşlerin bir filmi olan Matrix serisinde; Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi isimler yer alıyor. Gerçeğin ne denli ürkütücü olabileceğini görebilmek istiyorsanız, Matrix’in ne olduğunu siz de öğrenebilirsiniz. Karar sizin.