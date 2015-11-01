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Tavsiye Film: Tamam mıyız? (2013)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:07 - Tarih: 14 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Tamam mıyız? (2013)İhsan, engelli bir genç olup, hayatın zorluklarını omuzlarında taşımaya çalışır ve bu süreçte umuda sığınmak için oldukça fazla efor sarf etmeye devam etmektedir. Temmuz ise kişisel sebeplerden ötürü ailesi ile birlikte yaşamamakta ve kendi işini yaparak, köpeği ile birlikte yaşamaktadır. Temmuz sevgilisinden ayrılır ve işi de kaybedince hayâlleri olumsuz yönde seyreder. Bir gün İhsan ile Temmuz’un yolu kesişecektir ve ikisi de birbirine bazı konularda yardım edeceklerdir…

Tavsiye Film: Tamam mıyız? (2013)

Usta yönetmen Çağan Irmak‘ın bir filmi olan “Tamam mıyız?“, kesinlikle izlenmeyi hak eden bir filmAras Bulut İynemli, Deniz Celiloğlu, Sumru Yavrucuk ve Aslı Enver gibi isimlerin yer aldığı filmi izlemenizi muhakkak tavsiye ediyoruz. Oldukça dokunaklı ve anlamlı bir film.

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