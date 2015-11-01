İhsan, engelli bir genç olup, hayatın zorluklarını omuzlarında taşımaya çalışır ve bu süreçte umuda sığınmak için oldukça fazla efor sarf etmeye devam etmektedir. Temmuz ise kişisel sebeplerden ötürü ailesi ile birlikte yaşamamakta ve kendi işini yaparak, köpeği ile birlikte yaşamaktadır. Temmuz sevgilisinden ayrılır ve işi de kaybedince hayâlleri olumsuz yönde seyreder. Bir gün İhsan ile Temmuz’un yolu kesişecektir ve ikisi de birbirine bazı konularda yardım edeceklerdir…

Usta yönetmen Çağan Irmak‘ın bir filmi olan “Tamam mıyız?“, kesinlikle izlenmeyi hak eden bir film. Aras Bulut İynemli, Deniz Celiloğlu, Sumru Yavrucuk ve Aslı Enver gibi isimlerin yer aldığı filmi izlemenizi muhakkak tavsiye ediyoruz. Oldukça dokunaklı ve anlamlı bir film.