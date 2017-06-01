Teknoloji ve bilim oldukça gelişmiş durumdadır… Artık o kadar gelişme sağlanmıştır ki, özel işler için insanlar dahi yaratılmaktadır. Yaratılan bu özel insanlar ise, güç olarak daha kuvvetli oldukları için, eski insanlığı geri plânda bırakmaktadır. Eski insanlıktan olan Vincent ise astronot olmak istese de, büyük bir şirkette yalnızca temizlikçi olarak görev alabilmektedir. Ancak amacı için yaptığı plânlardan sonra önemli bir mevkiye yükselmeyi başarır. Acaba amacı olan astronot olmayı başarabilecek midir dersiniz? Başrollerinde Ethan Hawke, Uma Thurman ve Jude Law gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni ise Andrew Niccol. 1997 filmi olan Gattaca’yı özellikle bilim kurgu seviyorsanız, izlemenizde yarar var. Oldukça sürükleyici bir film.

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