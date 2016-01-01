IMDb Top 250‘de ilk sırada yer alan Esaretin Bedeli, gerçek bir başyapıt. Andy Dufresne, başarılı bir bankacıdır. Ancak karısı onu başka bir adamla aldatmaktadır. Andy her ne kadar bu suçu işlemese de, karısını ve onun sevgilisini öldürmekle suçlanacaktır. “Umut” kavramına yürekten inanan Andy, Shawsank Hapishanesi’nde olmasına rağmen özgür ruhlu olmaya devam eder. Ayrıca burada Red ile arkadaş olur ve onun da umut dolu olmasını sağlar…

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“Ya yaşamakla uğraşacaksın ya da ölmekle.”

Tim Robbins ve Morgan Freeman‘ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise, Frank Darabont oturuyor. Umudun nasıl güçlü ve sarsılmaz bir olgu olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Esaretin Bedeli’ni muhakkak izlemenizi tavsiye ediyoruz.