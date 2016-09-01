Toplumda artık robotlar da söz sahibi durumundadır. Ancak robotları pek sevmeyen Chicago Polis Ofisi’nden Del Spooner için ise durumlar biraz zordur. Çünkü kendisinin robotlara karşı tutumu pek de iyi değildir. Bilim insanı olan Dr. Miles Hogenmiller‘ın vefatından sonra, bunun bir cinayet olduğu düşünülmektedir ve bu cinayeti ise bir robotun yaptığı öngörülmektedir. Del Spooner ise bu cinayet davasını üstlenir ve bakın sonunda neler olacaktır… Oldukça farklı bir son sizleri bekliyor.

Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni ise Alex Proyas. Gelecekte bizleri ne gibi farklılıkların beklediğini görebilmek için mutlaka izlemenizi tavsiye edebileceğim bir film Ben, Robot. Gerçekten görsel efekt konusunda da etkileyici bir film.