Deniz… Annesini henüz daha doğmadan önce kaybeder. Babası sahip çıkar ona ve bakar elinden geldiği kadarı ile. Yetiştirir bildiği gibi. Deniz, tanıdık olarak pek de kimseyi bilmez. Babası dışında… Ancak bir gün babası ona dedesine gideceklerini söyler ve Deniz buna doğal olarak şaşırır. Sadık, Deniz ile birlikte köye gelir ve küs olduğu babasının evinde yaşayacaklardır artık. Sadık’ın niçin köye geri döndüğünü bilmeyen ailesi, hem mutludur bu durumdan ötürü, hem de endişelidir, nedenini bilmedikleri için… Daha sonra ise, olaylar birbirini izleyecektir artık…

Çağan Irmak tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşan, Hümeyra, Çekin Tekindor ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Uzun zamandır baba deme lüksüne sahip olmayanlar için, etkileyici bir film. Filmin en sevdiğim müziğinden kısa bir alıntı yaparak içeriği noktalıyorum.