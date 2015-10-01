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Tavsiye Film: Acil Arama (The Call)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 05:40 - Tarih: 14 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Acil Arama (The Call)Oldukça sürükleyici bir film, Acil Arama. Jordan, 911′in yardım hattında bir görevlidir. Bir gün çağrı merkezini bir kız arar ve yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirir, evinde yabancı birisi olduğunu söyleyerek. Hayatı da tehlikededir. Ancak Jordan gerekli yardımı gösteremez ve kız vefat eder. Bu ve benzeri olayların ise bir kişi tarafından yapıldığı ortaya çıkar. Bir gün tekrar bir kız yardım çağrısında bulunur ve bu sefer Jordan elinden geleni değil, daha da fazlasını yapacaktır…

AYRICA: Tavsiye Film: Zamana Karşı (In Time)

Tavsiye Film: Acil Arama (The Call)

Brad Anderson tarafından yönetmenliği üstlenilen filmin oyuncu kadrosunda ise; Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut ve Michael Eklund gibi isimler yer alıyor. Sürükleyici ve heyecan dolu filmlerden hoşlanıyorsanız, The Call tam size göre. Kesinlikle buna emin olabilirsiniz.

Filmin Fragmanı (İngilizce)

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