Tarayıcılardaki Sayfaları Hızlı Yüklemek için Gerekli Olan Özellik Hakkında

Bu konu benim için çok önemli. Örnek vermek istiyorum, bir web sitesinde değişiklik yaptınız ve hızlı bir şekilde tekrar ana sayfayı check ediyorsunuz. Ne gördünüz, değişiklik yok değil mi? İşte tarayıcıların birçoğu sayfaları daha hızlı yüklemek için tahmini bir hizmet adı verilen özellik kullanır. Böylelikle mevcut çerezler devreye girer. Yani aynı sitelere giriş yaptığınız sayfalar, aynı çerezler kullanılarak açılır. Bu durumda da bazen yapılan değişilikler olasılıkla hemen görüntülenmez.

AYRICA: Keep-Alive Kontrolü Nasıl Yapılır?

Eğer siz de benim gibi, sayfaların normal hızda yüklenmesini istiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Böylelikle sayfalar normal hızda yükleneceği için, sayfa bazında yapılan tüm güncellemeler de anında görüntülenecektir. Çok uzun süredir araştırdığım bir konu idi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bilmeyenler veya araştıranlar için faydalı olmasını diliyorum.

Bilgi: Yandex Browser’da ilgili özelliği aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. İlgili seçeneği boş bırakınız.