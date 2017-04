Star Wars serisinin heyecanla beklenen yeni filmi “The Last Jedi” için ilk fragman sonunda geldi. Uzun bir aradan sonra 2015′te Star Wars: The Force Awakens ile beyaz perdeye dönen ve gişede büyük ilgi gören serinin yeni filmi de bu sayede garanti altına alınmış oldu. Sekizinci filmin yönetmenliğini Rian Johnson üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis gibi isimler yer alıyor. 15 Aralık‘ta vizyona girecek olan Star Wars: The Last Jedi‘ın ilk fragmanını ve filmin ilk posterini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Star Wars: The Last Jedi Fragman