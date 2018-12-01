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Siteniz için Alternatif Yorum Formu: Disqus

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:32 - Tarih: 09 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Siteniz için Alternatif Yorum Formu: DisqusWordPress veya Blogger için varsayılan yorum formları elbette mevcut. Ancak dilerseniz daha sosyal ve farklı yorum formları da var İnternet dünyasında. Örnek vermek istiyorum: Disqus! Uzun zamandır aktif olan ve birçok büyük – gelişmiş sitede kullanılan bir yorum formu olan Disqus’u ücretsiz olarak kullanabilmektesiniz. Elbette ücretli sürümleri de mevcut. Birçok altyapıyı destekleyen Disqus hk. detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilir, hemen kayıt olmayı düşünebilirsiniz.

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