ShareThis ile Sitenize Tepki İkonları Ekleyin

Birçok sosyal paylaşım sitesinde görmüş olmalısınız. Tepki ikonları ile ziyaretçilerinizin içerikleriniz hk. ne düşündüğünüzü analiz edebilirsiniz. Bunun için ise sıfırdan bir uygulama yazmaktansa, ShareThis servisinin bu yönde geliştirdiği uygulamayı kullanmayı düşünebilirsiniz. Buraya tıklayarak konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilir, ücretsiz olarak ilgili uygulamayı kullanabilirsiniz. Ancak şu an için uygulamanın Türkçe versiyonu bulunmamaktadır. Yine de kullanmayı düşünebilirsiniz.

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