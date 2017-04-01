Bazı web sitelerinde görmüş olmalısınız. Banner reklam alanları her sayfa yenilendiğinde değişebilmektedir. Bunu nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz peki? Aslında çok kolay. Yani JavaScript kullanarak dilediğimiz banner sayısınca bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki kodu Blogger veya WordPress fark etmeksizin kullanabilirsiniz. Kırmızı alanları ise kendinize göre değiştirmeyi lütfen unutmayın. Bu tip bir kod arayanlar için yararlı bir paylaşım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: JavaScript ile Tarih, Gün ve Saat Gösterme

Sayfa Yenilendiğinde Değişen Banner Nasıl Yapılır?

<script language="JavaScript">

function random_imglink(){

var myimages=new Array()

myimages[1]="resim-linki"

myimages[2]="resim-linki"

myimages[3]="resim-linki"

var imagelinks=new Array()

imagelinks[1]="baglanti-linki"

imagelinks[2]="baglanti-linki"

imagelinks[3]="baglanti-linki"

var ry=Math.floor(Math.random()*myimages.length)

if (ry==0)

ry=1

document.write('<a href='+'"'+imagelinks[ry]+'"'+'><img src="'+myimages[ry]+'" border=0></a>')

}

random_imglink()

</script>



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