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Ready Player One Filmi için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:56 - Tarih: 11 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Ready Player One Filmi için Yeni Fragman GeldiErnest Cline’ın aynı isimdeki romanından sinemaya uyarlanan Ready Player One, oyunculara hitap eden bir film olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Steven Spielberg yönetmenliğinde çekilen film, sanal gerçeklik dünyasında geçiyor. Hikayeye göre sanal evrenin yaratıcısı tarafından evrende üç adet “Easter Egg” bulunduğu ve bunları bulana para ödülü ve Oasis evreninde tamamen kontrol izni verileceği mesajı bildiriliyor. İzleyenleri büyük ve heyecan verici bir rekabetin beklediği Ready Player One, 30 Mart 2018′de vizyona girecek. Filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ready Player One Filmi için Yeni Fragman Geldi

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