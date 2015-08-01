Michael Scofield ve abisi Lincoln Burrows’un hapishaneden kaçışının konu alındığı ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Prison Break dizisinin yapımcıları, 5. sezonu için yayın tarihini resmen açıkladı. Michael Scofield’ın muhteşem zekası ile kaçışı izlediğimiz ve 4 sezon boyunca heyecanını yitirmeyen Prison Break, FOX’tan gelen açıklamaya göre 4 Nisan 2017‘de yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Yeni sezonda Michael Scofield, Lincoln Burrows, Sara Tancredi, Sucre, T-Bag, C-Note ve Paul Kellerman karakterleri devam edecekken, ek olarak Whip, Ja, Sheba ve Jacob Anton Ness karakterleri diziye dahil olacak. Dizinin yeni sezonuna ait ilk fragmanı izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.