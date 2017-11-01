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PNG’den ICO Uzantısına Çevirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 25 Kasım 2017 - Yorum: 0
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PNG'den ICO Uzantısına Çevirme Nasıl Yapılır?Temanızın içerisine .png uzantılı bir favicon dosyası atarak da web sitenize favicon ekleyebilirsiniz. Ancak tüm sayfalarda favicon görselinin görülmesi için, ana dizine .ico uzantılı favicon dosyasının eklenmesi gerekmektedir. Peki, biz .png uzantılı bir görseli .ico uzantılı bir görsele nasıl problem yaşamadan çevireceğiz? Bunun için türlü türlü uygulama var. Ancak ben sizlere en hızlı ve sağlıklı çalışan ConvertICO‘yu tanıtmak istiyorum. Yapmanız gereken ilgili görseli yüklemek ve biraz beklemek. Hepsi bu kadar. Daha sonra çevrilen ilgili favicon dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Adres: ConvertICO

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