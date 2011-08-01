Plesk Obsidian için geliştirilen birçok eklenti mevcut. Ancak unutmamalısınız ki, sadece gerekli eklentileri kullanmayı düşünmelisiniz. Çünkü eklentiler, sunucunuzun kaynak kullanımını artırabilir. Gerekli olduğunu düşündüğünüz bir eklenti mevcut ise, elbette kullanabilirsiniz. Peki, Plesk'te yüklü eklentileri görüntülemek nasıl oluyor, bunu biliyor musunuz? Plesk Obsidian'da yüklü olan eklentilerinizi, aşağıdaki adımları izleyerek görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

Plesk Obsidian'da Yüklü Eklentiler Nasıl Görüntülenir?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapın.

2) Sol menüdeki Extensions sekmesine tıklayın.

3) My Extensions bölümü ile eklentilerinizi inceleyebilirsiniz.