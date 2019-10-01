Plesk Obsidian kullanarak veritabanı kullanıcı bilgilerini öğrenmek oldukça kolaydır. Yani veritabanı adı, veritabanı kullanıcı adı v.b. gibi genel bilgileri çok hızlı bir şekilde öğrenebilmektesiniz. Bunun için veritabanına giriş yapmak yeterli aslında. Ancak veritabanına giriş yapmadan da bu bilgileri öğrenmek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk'te veritabanı kullanıcı bilgileri öğrenilebilir. Bilmeyenler için faydalı olmasını temneni ederek, hemen ilgili adımlara geçiyor olacağız.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

2) Ardından ilgili alan adınıza tıklayın.

3) Sağ menüde yer alan Databases sekmesine tıklayın.

4) Connection Info adlı butona tıklayın.

5) Açılan sayfa ile, veritabanı kullanıcı bilgileri öğrenilebilmektedir.