Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:37 - Tarih: 01 Kasım 2019 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini ÖğrenmekPlesk Obsidian kullanarak veritabanı kullanıcı bilgilerini öğrenmek oldukça kolaydır. Yani veritabanı adı, veritabanı kullanıcı adı v.b. gibi genel bilgileri çok hızlı bir şekilde öğrenebilmektesiniz. Bunun için veritabanına giriş yapmak yeterli aslında. Ancak veritabanına giriş yapmadan da bu bilgileri öğrenmek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk'te veritabanı kullanıcı bilgileri öğrenilebilir. Bilmeyenler için faydalı olmasını temneni ederek, hemen ilgili adımlara geçiyor olacağız.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

2) Ardından ilgili alan adınıza tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

3) Sağ menüde yer alan Databases sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

4) Connection Info adlı butona tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

5) Açılan sayfa ile, veritabanı kullanıcı bilgileri öğrenilebilmektedir.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Kullanıcı Bilgilerini Öğrenmek

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri