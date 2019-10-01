Plesk Obsidian'da Tarayıcı Başlığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian ile ilgili olarak geçtiğimiz bir içeriğimizde, logo değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğrenmiştik. Şimdi ise Plesk Obsidian'da tarayıcı başlığı (title) değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Plesk'te normalde markaya ait title görünüyor tarayıcı başlığında ancak dilerseniz bunu değiştirebilmeniz mümkündür. Plesk'te tarayıcı başlığı değiştirmek istiyor iseniz eğer, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Tarayıcı Başlığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings sekmesine tıklayalım.

2) Branding bağlantısına tıklıyoruz ardından.

3) Açılan sayfada tarayıcı başlığı değiştirilebilmektedir.