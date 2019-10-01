OPcache, PHP dosyalarının daha hızlı okunması için oldukça performanslı çalışan bir önbellekleme mekanizmasıdır. Ayrıca, PHP 5.5 sürümü ile de varsayılan olarak yüklü gelmektedir. Yani Plesk Obsidian kullanıyorsanız eğer, domain adresiniz için bir tıklama ile OPcache aktif etmek mümkündür.

OPcache ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak, Plesk Obsidian'da OPcache aktif etmek istiyor iseniz, aşağıdaki basit adımları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hız farkını görünce çok şaşıracaksınız.

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Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapınız.

2) Domains sekmesine tıklayın.

3) İlgili domain adresinizin üzerine tıklayınız.

4) PHP Settings butonuna tıklayınız.

5) Açılan sayfadaki "opcache.enable" seçeneğini "on" yapınız.

6) Yaptıklarınızı kaydederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.