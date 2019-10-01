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Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:49 - Tarih: 30 Ekim 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?OPcache, PHP dosyalarının daha hızlı okunması için oldukça performanslı çalışan bir önbellekleme mekanizmasıdır. Ayrıca, PHP 5.5 sürümü ile de varsayılan olarak yüklü gelmektedir. Yani Plesk Obsidian kullanıyorsanız eğer, domain adresiniz için bir tıklama ile OPcache aktif etmek mümkündür.

OPcache ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak, Plesk Obsidian'da OPcache aktif etmek istiyor iseniz, aşağıdaki basit adımları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hız farkını görünce çok şaşıracaksınız.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapınız.

2) Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

3) İlgili domain adresinizin üzerine tıklayınız.

Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

4) PHP Settings butonuna tıklayınız.

Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

5) Açılan sayfadaki "opcache.enable" seçeneğini "on" yapınız.

Plesk Obsidian'da OPcache Aktif Etme Nasıl Yapılır?

6) Yaptıklarınızı kaydederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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