Plesk Obsidian ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, "Process list" bölümünün ne işe yaradığını birlikte öğrenmiştik. Şimdi ise, Plesk Obsidian kontrol panelinde eklenen bir alan adının, eklenme tarihini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz.

Sonuç olarak gerekli herhangi bir durumda, panele eklediğiniz domain adresinin, eklenme tarihini net olarak öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte, bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Domain Ekleme Tarihi Nasıl Görüntülenir?

1) Plesk Obsidian'a öncelikle giriş yapıyoruz.

2) Sol menüde yer alan Domains sekmesine tıklıyoruz.

3) Domain Name > Setup Date başlığı altında domain eklenme tarihi görülebilmektedir.