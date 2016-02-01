Birçok yeni nesil web sitesinde yükleme çubuğunu veya ilerleme çubuğunu görmüş olmalısınız. Bu özelliği en pratik olarak pace.js ile kullanabiliriz. Pace.js nedir? Pace.js, bir JavaScript uzantılı dosyadır ve içerisinde bir adet CSS dosyası barındırır. Web sitesine eklendiği zaman ise otomatik olarak çalışmaya başlar. Yani sayfa yüklenme durumunu gösteren bir nevi işaret çubuğudur diyebiliriz. Kullanımı ise çok basit. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: YouTube’daki İlerleme Çubuğunu Blogger’da Kullanmak

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodları, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<script src='http://cdn.jsdelivr.net/pace/0.5.5/pace.min.js'></script>

<link href='http://cdn.jsdelivr.net/pace/0.5.5/themes/pace-theme-minimal.css' rel='stylesheet'/>

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