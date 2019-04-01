PHP 5.5 ile default olarak gelen ve genellikle aktive olarak sunulan bu özellik, sitenizin bir nevi uçak gibi olmasını sağlayabilir. OPcache, bir modül olarak tanımlanabilir. Yani şöyle ki, PHP scriptlerinin istek yapıldığında daha hızlı yorumlanmasını sağlayan bir önbellekleme sistemidir. PHP'nin eski versiyonlarında yüklemeniz gerekir ancak PHP 5.5 sürümü itibari ile dediğimiz gibi yüklü olarak gelir.

AYRICA: Sitenizin Hızını WebPageTest ile de Kontrol Edebilirsiniz

Açıkçası, şunu söylemek istiyorum. WordPress için önbellekleme eklentileri kullanmanıza v.b. gerek yok. Sağlam bir sunucu + optimizasyon + Keep Alive gibi özellikler ile sitenizin roket kadar hızlı olması sağlanabilir. Bunun için OPcache modülünü de kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu konuda bilginiz yok ise, sunucu aldığınız firmadan yardım talep edin. Emin olun, cache eklentilerine bin basar bir özellik OPcache... Gerçekten.

OPcache ile Sitenizin Hızını 10 Kat Artırın

Diğer eklentiler ile uğraşmayın, OPcache tek başına yeterli olabilecek bir sistemdir. Elbette sunucu altyapısı ve konfigürasyon da çok önemli. Ancak PHP scriptlerine ait isteklerin daha hızlı yorumlanmasını istiyorsanız, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Memnun kalacaksınız.