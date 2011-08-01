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Online Favicon Oluşturma Uygulaması (Ücretsiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:28 - Tarih: 30 Eylül 2019 - Yorum: 0

Online Favicon Oluşturma Uygulaması (Ücretsiz)Favicon, tarayıcıda görüntülenen küçük (16x16) site ikonu olarak tanımlanabilir. Photoshop veya benzeri uygulamalar ile favicon yapmak çok kolay. Ancak çok yoğunsanız, bunun için vaktiniz olmayabilir. Bu yüzden sizlerle tamamen online ve ücretsiz olarak favicon olarak hazırlayabileceğiniz bir uygulama sitesini paylaşmak istiyorum. Favicon.io adlı bu web sitesi ile birkaç tıklama ile .ico veya .png uzantılı favicon dosyanızı indirebilirsiniz. Yer imlerinizde bulunmasını tavsiye ederim.

AYRICA: Fotoğrafların Arka Planını Tek Tıkla Silme (Programsız)

Online Favicon Oluşturma Uygulaması (Ücretsiz)

Online Favicon Oluşturma Uygulaması (Ücretsiz)

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