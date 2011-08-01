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Noindex Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:33 - Tarih: 07 Ekim 2019 - Yorum: 0

Noindex Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!Birçok arama motorunca kabul gören bir etiket bulunuyor. Yani web site indexlenmesini önlemek için, bu etiketi head etiketi arasına ekleyebilirsiniz. Bu şekilde web siteniz arama motorları tarafından görmezden gelinecek ve dizine eklenmeyecektir. İlgili kodu değiştirmeden, head etiketinin hemen altına ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Hayat Kurtaran CSS Kodu: Box-Sizing Nedir? Ne İşe Yarar?

Noindex Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Noindex Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Ancak, unutmayın ki normal bir web sitesinde bu etiketi kullanmamakta fayda var. Sadece kapatacağınız bir siteniz var ise örneğin, bu kodu kullanmayı düşünebilirsiniz.

<meta name="robots" content="noindex" />

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