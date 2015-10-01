73. Altın Küre ödüllerinde “En İyi Drama Dizisi“ dalında ödül kazanan ve ilk sezonuyla birlikte ikinci sezonundan sonra büyük bir hayran ve izleyici kitlesini elinde bulunduran Mr. Robot’un 3. sezonuna az bir zaman kaldı. Bugün de dizinin 3. sezonuna ait “Demokrasi” isimli ilk fragman paylaşıldı. Bekleyenlerin “Mr. Robot 3. sezon ne zaman çıkacak?” sorusuna karşılık yeni sezonun 11 Ekim‘de başlayacağını da hatırlatalım. Yayımlanan ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…