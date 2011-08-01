Önceki içeriklerimizde Medium'dan backlink almak ve Medium profil resmi eklemek gibi konulara değinmiştik. Şimdi ise Medium'da yeni yazı ekleme nasıl yapılır, bunu öğreniyor olacağız. Ana sitenizdeki içerikleri paylaşmak için veya direkt Medium hesabınıza özel içerikler üretmek adına, yeni yazılar kaleme almanız mümkündür. Ayrıca içeriğinizin sağlıklı bir konumda olması için iyi bir başlık, içerik ve etiket eklemeniz tavsiye edilebilmektedir. Aşağıdaki görselde yer aldığı gibi, New story bağlantısına tıklayarak yeni içerik ekleyebilirsiniz. Medium.com yeni kullanıcıları için umarız faydalı bir ipucu olur.