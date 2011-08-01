Senaristliğini ve yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği, başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yer aldığı Marriage Story filminden Türkçe altyazılı yeni fragman geldi. Birbirlerini severek mutlu bir evlilik kuran Nicole ve Charlie çiftinin boşanma sürecinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Laura Dern, Ray Liotta, Alan Alda ve Julie Hagerty gibi isimler yer alıyor.

6 Aralık 2019 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak olan filmin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Marriage Story Türkçe Altyazılı Fragman İzle