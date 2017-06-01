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Kurtlar Vadisi Vatan’ın Vizyon Tarihi Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:42 - Tarih: 25 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Kurtlar Vadisi Vatanın Vizyon Tarihi AçıklandıYapımcılığı Pana Film tarafından yapılan ve oldukça yüksek izleyici kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi, televizyon dizisinin yanı sıra birkaç filmiyle de sinemada yer almıştı. Yapımcı tarafından yapılan açıklamaya göre seriyi sevenlerin merakla beklediği yeni film Kurtlar Vadisi Vatan‘ın vizyon tarihi belli oldu. 15 Temmuz darbe girişimini konu alacak olan ve başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Nezih Işıtan ve Erhan Ufak’ın üstlendiği film, 29 Eylül 2017 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak. Bakalım film nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Film hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Kurtlar Vadisi Vatanın Vizyon Tarihi Açıklandı

Kurtlar Vadisi Vatanın Vizyon Tarihi Açıklandı

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