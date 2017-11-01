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Köylü Ekrem (Bir Heykeltraş Köylünün Hikâyesi) (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:20 - Tarih: 29 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Köylü Ekrem (Bir Heykeltraş Köylünün Hikâyesi)İnsanları insan yapan gerçeklik salt okumak olmasa gerek… Birçoğuna göre böyle olsa da, buna karşı çıkalım hep beraber. Çünkü en önemli done, kişinin kendi kendisini geliştirmesi için sarf etmiş olduğu efordur. Köylü Ekrem de kendisini geliştirmeyi başarmış çok naif bir insan. Hem zeki hem de oldukça mütevazı bir kişiliğe sahip. Kendisi ile yapılan bir röportaj videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat konusunda kendisine bir felsefe oluşturmayı başarabilmiş ve inandığı yoldan da dönmeyen bir insan olan Köylü Ekrem’in hikâyesi sizlerle… Keyifli seyirler diliyoruz…

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